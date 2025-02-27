Демографическая яма: по прогнозу The Washington Post на Украине останется 15 миллионов человек

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The Washington Post пишет, что при сохранении текуих тенденций отрицательной демографии и выезда из страны, уже к 2050 году население Украины сократится до 25 млн, а к 2100 – до 15 млн человек.

«Сегодня население Украины, включая территории, контролируемые Россией, составляет, как полагают, чуть менее 36 миллионов, говорят чиновники, что меньше, чем примерно 41 миллион, когда началась война. Однако эти цифры являются оценочными и могут быть намного ниже», – говорится в публикации.

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Издание отмечает, что демографические показатели страны были одними из худших в мире даже до нынешней войны. А сейчас репродуктивная часть населения, которое может иметь детей, значительно сократилась: большинство женщин репродуктивного возраста выехали из страны, а мужчины «погибли, воюют, ранены или тоже уехали».

При этом оставшаяся в стране часть населения находится в стрессе, экономической стагнации и бедности. Не все из них «либо хотят, либо могут, либо готовы сейчас завести семью».

«Украинские власти надеются убедить тех, кто покинул страну, вернуться после окончания войны, тем более, что значительная часть из них – молодые, образованные специалисты и женщины детородного возраста», – добавляет издание, скептически оценивая результативность таких призывов.

Еще один вывод американцев: если ничего не изменится, Украине также нужно будет импортировать большое количество иностранных рабочих, и «миграция станет экономической политикой». В противном случае это будет «стареющее и сокращающееся население», где пожилых людей будет значительно больше, чем молодых.

Справедливости ради стоит отметить, что старение, демографическая яма и нехватка собственной рабочей силы – не исключительно украинская проблема. Ее сегодня испытывают большинство развитых стран мира, включая и соседей Украины – Польшу и Россию. Самые низкие за сто лет показатели фертильности у жензин наблюдаются в Южной Корее.

Однако украинский кейс отличается тем, что в нем все эти проблемы усиливаются войной, делая невозможным применение обычных стратегий поддержки демографии. Какой смысл рожать тех, кого все равно убьют или кто с гарантией покинет страну навсегда?