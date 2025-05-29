Даже новая «Буча» не поможет Зеленскому заполучить расположение Трампа

Владимир Зеленский очень хочет лично остаться в переговорном процессе, и ради этого готов устроить кровавую провокацию.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский просто не самостоятелен, он пытается сохраниться в [переговорном] процессе. Поэтому вся его активность, шумиха, суета, она именно с этим и связана. Он просто пытается сохраниться в процессе, потому что на самом деле его позиции выглядят все слабее и слабее.

И на фоне состоявшихся встреч, и на фоне вот этого телефонного разговора с Трампом. Поэтому Зеленский просто пытается сохраниться в этом процессе. Я думаю, что слишком серьезно воспринимать все, что он говорит, не стоит. Потому что, например, даже в Турцию его никто не звал. Он сам приехал к Эрдогану. Но он это делает просто потому, чтобы не остаться за бортом этого процесса», – отметил Михеев.