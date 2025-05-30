Благодаря более эффективному управлению производством, Россия значительно превзошла Украину в использовании боевых дронов.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявила украинская националистка Дана Яровая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не все так у нас оптимистично, а враг нас по многим позициям уже начинает на фронте немножко так – технологически переигрывать. Особенно, прекрасно мы все знаем Курское направление, прекрасно знаем оптоволоконные дроны, у нас с ними проблема, у врага с ними проблем нет.

И тут сыграло наверняка то, что у нас рыночная экономика, у них все-таки административно-командная, и они смогли организовать её так, что они наладили это все внутри страны. А у нас, к сожалению, таких успехов не видно. И это большая проблема.

Если они [российские дроны] летят на 25 километров, то мы летим на 10 километров», – сказала Яровая.