Через несколько лет Украина найдёт замену американскому оружию – «ястреб» Ходжес

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Европейские страны стремительно вооружаются, и через несколько лет смогут самостоятельно обеспечивать войну против России.

Об этом в интервью изданию «Bloomberg» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия приняла закон, который полностью меняет систему финансирования [ВПК], и теперь они смогут тратить сотни миллиардов евро на оборону. Так что это уже не та Европа, что была несколько лети назад. И они действительно смогут обеспечить Украину многим из того, что ей нужно», – рассуждал Ходжес.

По его мнению, США не должны сокращать военное присутствие в регионе.