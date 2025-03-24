Байденовский чиновник выступил категорически против восстановления «Северных потоков»
Восстановление газопровода «Северный поток» не отвечает стратегическим интересам США, потому что позволит России конкурировать с ними в поставках газа в Европу.
Об этом экс-посол США на Украине, экс-помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил на конференции в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если бы в Европе был интерес смягчить свой подход к импорту российского газа, было бы много возможностей сделать это без инвестиций, которые потребуются для восстановления «Северного потока», – утверждает Пайетт.
Он напомнил слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который заявил, что главная задача ЕС – «прекратить поставки энергоресурсов, которые подпитывают российскую военную машину», и заверил что в 2027 году они полностью прекратятся
«Так что я не могу говорить от имени Белого дома о каких-либо переговорах с Кремлем. Я абсолютно уверен, что для Кремля стратегически важно восстановить энергетическое влияние России на ЕС. Я также горжусь тем, как администрация Байдена справлялась с ситуацией», – сказал Пайетт.
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