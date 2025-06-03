Стамбульские переговоры бьют по имиджу и кошельку Зеленского

Владимир Гладков.  
03.06.2025 19:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продолжение переговоров в Стамбуле важно для России, чтобы показать своё стремление к миру и попытаться удержать Дональда Трампа на нейтральных позициях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение переговоров в Стамбуле важно для России, чтобы показать своё стремление к миру и...

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Ведущий спросил, можно ли интерпретировать результат переговоров в Стамбуле (по обмену телами и пленными) как слабость России.

«Нет, конечно. На самом деле сильная позиция у нас во всем. Понятно, что эмоционально они дотянулись. Да, нам они сделали больно, неприятно. На самом деле, с точки зрения оценки проведенной акции, это было достаточно серьезно, технологично. Ну, что говорить, упустили. Но это ровным счетом ничего не поменяет.

И самое важное – жест доброй воли имеет сейчас для нас важное значение, потому что все, что происходит в Стамбуле – это некое даже не представление, это проработка позиции перед Трампом.

И мы, и Зеленский, рассчитываем на то, что Трамп перейдет на ту или иную сторону. Для нас важно, чтобы Трамп был нейтральным, или занимал в идеале нашу позицию и давил на Зеленского, может быть снимал санкции и так далее», – сказал Клинцевич.

«В 25 году у Зеленского дефицит бюджета, чтобы выплачивать пенсии, чтобы выплачивать пособия семьям погибших А передача 6 тысяч тел – это очень сильный эмоциональный шаг. Зеленский же заявляет, у нас там 20-30 тысяч погибших. И в деньгах ему нужно будет сразу это все выплачивать. Во-вторых, нужно объяснять, где такое количество погибших. А в-третьих, русских тел столько нет, чтобы передавать.

Нам физически нужно куда-то эти тела деть – либо захоранивать, сжигать, но в идеале это делать по гуманитарным соображениям, передавать на Украину. Раненые – точно такая же история», – подытожил он.

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