Стамбульские переговоры бьют по имиджу и кошельку Зеленского

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Продолжение переговоров в Стамбуле важно для России, чтобы показать своё стремление к миру и попытаться удержать Дональда Трампа на нейтральных позициях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, можно ли интерпретировать результат переговоров в Стамбуле (по обмену телами и пленными) как слабость России.

«Нет, конечно. На самом деле сильная позиция у нас во всем. Понятно, что эмоционально они дотянулись. Да, нам они сделали больно, неприятно. На самом деле, с точки зрения оценки проведенной акции, это было достаточно серьезно, технологично. Ну, что говорить, упустили. Но это ровным счетом ничего не поменяет. И самое важное – жест доброй воли имеет сейчас для нас важное значение, потому что все, что происходит в Стамбуле – это некое даже не представление, это проработка позиции перед Трампом. И мы, и Зеленский, рассчитываем на то, что Трамп перейдет на ту или иную сторону. Для нас важно, чтобы Трамп был нейтральным, или занимал в идеале нашу позицию и давил на Зеленского, может быть снимал санкции и так далее», – сказал Клинцевич.