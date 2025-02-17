Ситуация с очистными в Крыму немногим лучше, чем на Волге

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Строительство новых и ремонт старых канализационно-очистных сооружений откладывается на несколько лет. Из 24 объектов, которые планировалось возвести по ФЦП развития Крыма до 2025 года, готовы только 6 и еще 2 должны ввести в строй до конца декабря. Чиновники уже оправдывают положение дел «особой» крымской геологией.

Большинство же находится в стадии проектирования или проходит экспертизу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Летний сезон-2025 Крым должен был встречать с новыми очистными. 13 населенных пунктов от Феодосии до Фороса планировали оснастить современными системами очистки канализационных стоков, позволяющими разводить рыбу в полученной на выходе воде. А всего под реконструкцию попадали 26 объектов. Но год назад на совещании с Минстроем РФ количество КОС сократилось до 24, а оставшиеся разделили по этапам.

«Все объекты, которые были включены ранее в программу – это формировалась некая строчка в программе, подбирался объект-аналог на материковой части, потому что аналогов в Крыму нет, и дальше внесение корректировок.

Допустим, взят объект-аналог в средней полосе России и примеряется к Форосу, Симеизу, Отрадному. А там у нас на участке 3-4 оползневых процесса одновременно. И к действующим КОС подведены все инженерные сети. И если даже гипотетически переносить объект, под который еще надо найти пустой земельный участок, к нему придется заново подключить все инженерные сети и глубоководные выпуски.

И это всё в комплексе сказывается на реализации самого объекта», – оправдывал ситуацию первый замминистра строительства Крыма Александр Резников.

В результате после внесенных изменений нужно пересчитывать смету, проходить экспертизу и сдвигать сроки окончания работ. Поэтому новые очистные в Коктебеле, Малореченском, Кацивели и Форосе построят в следующем году, в Феодосии, Приморском, Алуште, Партените, Гурзуфе, Отрадном и Симеизе – до 2030 года.

Уже введены в эксплуатацию очистные в Черноморском, Оленевке, Саках, Ленино, Орджоникидзе и Морском. В это году должны сдать КОС Миндальное под Судаком и КОС Утес в Алуштинском регионе.