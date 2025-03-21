Сербские сотрудники боснийского ФБР (SIPA) массово увольняются и переходят на службу в МВД Республики Сербской

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Глава боснийской SIPA серб Дарко Чулум подал в отставку со своего поста и перешёл на работу в МВД Республики Сербской советником директора полиции РС Синиши Кострешевича.

Вслед за ним аналогичным образом поступили и другие сербские работники этой спецслужбы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее, учитывая напряжённость, возникшую между РС и бошняцким Сараево в связи с объявлением Прокуратурой БиГ в розыск руководства сербского энтитета, – Баня-Лука дала сербам, работавшим в боснийских учреждениях, срок до 19 марта, чтобы объявить, хотят ли они перейти в учреждения Республики Сербской. После чего у них уже не нет возможности осуществить такой перевод.

На предложение мгновенно отреагировали глава и сотрудники SIPA (боснийский аналог американской ФБР, то есть Следственный комитет, но имеющий возможность осуществлять оперативно-розыскную деятельность).

«Еще раз выражаю благодарность сотрудникам SIPA, которые проявили, прежде всего, большой профессионализм, но я бы сказал, и большую долю патриотизма. Именно сейчас, когда конституционный строй Республики Сербской и БиГ, а также общая безопасность и политическая стабильность в БиГ находятся под угрозой из-за неудачных решений (Верховного представителя – ред.) Шмидта, они нашли в себе достаточно мужества, профессионализма и патриотизма, чтобы стать членами МВД Республики Сербской и делать вместе с нами то, что делает МВД, а именно защищать конституционный строй Республики Сербской», – прокомментировал их поступок министр внутренних дел РС Синиша Каран.

В свою очередь, сербские министры БиГ заблокировали назначение новой кандидатуры на пост главы SIPA.

«Наша цель – не иметь вообще никакого SIPA, а не просто никакого директора SIPA, говоря в контексте его отставки. Скажите, в какой статье Конституции Боснии и Герцеговины упоминается SIPA? Таковой не существует. Давайте вернемся к первоначальному Дейтонскому соглашению и Конституции без навязанных решений со стороны Верховных представителей», — заявил сербский зампред Совета министров Сташа Кошарац.

Также решением РС сотрудники SIPA и прокуратуры Боснии и Герцеговины объявлены на территории Республики Сербской вне закона и могут быть задержаны.