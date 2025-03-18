Бошняки повели страну к гражданской войне: руководство боснийских сербов объявлено в розыск.

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Суд Боснии и Герцеговины объявил в розыск президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича.

В свою очередь правительство Республики Сербской на внеочередном заседании приняло решение, что границы БиГ на территории РС будет вновь охранять сербская пограничная полиция, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Согласно решению Сараево, теперь любой боснийский силовик может быть привлечён к задержанию президента, премьера и спикера парламента сербского энтитета, что фактически закрывает им дорогу на территорию бошнякско-хорватской Федерации БиГ.

Напомним, что Прокуратура Боснии и Герцеговины выписала ордера на задержание президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя парламента РС Ненада Стевандича по подозрению в подрыве конституционного строя.

До этого Суд БиГ приговорил президента боснийских сербов к году лишения свободы и шести годам запрета занимать официальные должности в связи с игнорированием решений западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ, немецкого дипломата Кристина Шмидта. При этом руководство РС проигнорировало как решения суда, так и прокуратуры.

Сейчас в столице РС Баня-Луке пытаются понять может ли оккупационный контингент НАТО в БиГ- EUFOR, принять участие в арестах сербской политической элиты. Ранее его командующий потребовал от МВД РС не препятствовать исполнению решений органов прокуратуры БиГ.

«Я не думаю, что эта опасность реальна, хотя она, безусловно, касается желаний кого-то из Сараево и отдельных лиц в международном сообществе. Ни Вашингтон, ни президент Дональд Трамп, ни НАТО не допустят новых конфликтов в Боснии и Герцеговине. Любое нападение на президента Республики Сербской станет толчком к войне», – прокомментировал радио Sputnik вероятность вмешательства EUFOR декан факультета исследований безопасности Университета в Баня-Луке Предраг Чернанич.

В свою очередь на внеочередном заседании правительство РС поручило МВД в кратчайшие сроки разработать законопроект, который будет регулировать пограничный контроль и пересечение границы БиГ на территории РС.

Выступая на заседании Милорад Додик напомнил о том, что с 1996 по 2000 годы граница Республики Сербской контролировалась ее полицией, но вопреки Дейтонскому соглашению и Конституции Боснии и Герцеговины 13 января 2000 года Верховный представитель Вольфганг Петрич своим решением ввел государственную пограничную службу Боснии и Герцеговины, которая подчинялась бошнякскому Сараево. Возвращение же границы под сербский контроль не позволит БиГ устроить блокаду РС и запереть руководство республики на её территории.

Правительство РС поручило МВД и Минюсту принять сербских специалистов, работающих в боснийской спецслужбе SIPA, судей, прокуроров и работников, работающих в Суде и в Прокуратуре БиГ, в Высшем судебном и прокурорском совете БиГ до среды, 19 марта, в учреждения сербского энтитета, если те выразят готовность сделать такой переход.