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В преддверии намеченных на среду, 23 апреля, и уже обозначенных, как «ключевые» для украинского сюжета, переговоров в Лондоне с участием высокопоставленных официалов из США, Великобритании, Франции и Украины, американские «ястребы» усиливают медийный нажим в попытках модерировать внешнеполитическую повестку американской администрации в нужном для себя ключе, и дискредитировать подходы Трампа и его команды, как «провальные» и нереалистичные.

Обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион в своей свежей колонке разносит в пух и прах внешнюю политику Трампа на украинском, арабо-израильском, а теперь еще иранском и йеменском фронтах.

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«Администрация Дональда Трампа, провозгласившая ряд амбициозных внешнеполитических инициатив, сталкивается со все более жесткой реальностью на нескольких геополитических фронтах. Попытки завершить войны, предотвратить новые конфликты и одновременно избежать прямых военных столкновений сейчас заходят в тупик», з утверждает колумнист Bloomberg.

По его словам, наибольшие испытания для Белого дома сейчас — дипломатические усилия по прекращению боевых действий на Украине и сдерживанию ядерной программы Ирана. При этом, пишет Чемпион, «оба эти кейса проявляют уязвимость избранной стратегии и опасность политической переоценки собственных возможностей».

Марк Чемпион сравнивает внешнеполитический курс нынешнего Белого дома с героем популярного американского мультфильма Уайлом Койотом — тем, кто в пылу преследования уже сбежал с края пропасти, но еще не понял, что падение неизбежно. Колумнист замечает: у администрации Трампа есть еще шанс вернуться на твердую землю, однако пока нет признаков, что такой поворот возможен.

По мнению колумниста, на Украине политика Трампа «вступает в противоречие с реальностью», а в результате «мастер сделок», как любит сам себя называть Трамп, оказался на грани провала:

Автор критикует подход администрации Трампа к урегулированию войны на Украине.

«После возвращения в Белый дом президент США считал Киев главным препятствием на пути к миру. В ответ Вашингтон предложил украинскому руководству согласиться на большинство требований России, включая «демилитаризацию», передачу контроля над ресурсами и инфраструктурой, а также выплату половины своих доходов США», – пишет Чемпион.

В отличие от Трампа, автор материала считает, что «реальным барьером на пути к прекращению войны является не Киев, а Москва». Владимир Путин, по мнению автора, добивается полного контроля над украинскими территориями и отмены западных санкций. В то же время он требует гарантий того, что Украина не сможет защитить себя в будущем.

В своих выводах Чемпион не оригинален и ретранслирует уже хорошо известную линию западных «ястребов»

По мнению Чемпиона, единственным действенным шагом со стороны США может стать возобновление поставок вооружений на Украину и усиление санкционного давления на Россию, что может вынудить Кремль сесть за стол переговоров на выгодных Киеву условиях. Однако, жалуется колумнист, «Трамп фокусирует свою критику не на Путине, а на Зеленском, что снижает шансы на такой сценарий».

Марк Чемпион подвергает критике сам подход Трампа к внешней политике, как к серии сделок, которые можно заключить с помощью давления или маневрирования. По его мнению, дипломатия – это «сложная игра, где исход определяется не только инициативой, но и готовностью других игроков к компромиссам».