Ещё парочку сезонов зловония: Пуск очистных в Коктебеле опять перенесли

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Окончание строительства центральной канализации и очистных сооружений в Коктебеле перенесли на 2026 год. Официально планы их возведения зазвучали еще в 2017 году, а уже в 2018 стартовало регулярное откладывание.

В украинский период с жителей поселка трижды собирали деньги на прокладку коллектора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первоначально планировалось запустить всю систему центральной канализации к лету 2023 года. По проекту в Коктебеле предстояло проложить 27 км канализационных сетей, по которым стоки приходили в 5 напорных коллекторов и дальше перегонялись на очистные сооружения в Армутлукской долине.

После механической и биологической очистки техническую воду можно использовать для хозяйственных нужд, а обезвоженный осадок пригодится для консервирования свалок. В море ни одна капля стоков попасть не должна, при условии подключения всех домовладений к канализации.

«КОС Коктебель строятся одновременно с коллекторами, которые будут аккумулировать стоки и отводить в очистные сооружения. В данный момент посёлок Коктебель вообще не канализован. У меня, как у балансодержателя, на данной территории абоненты только по воде, по отводу стоков – абонентов вообще нет. Поэтому это пример, когда одновременно с приёмником этих стоков строится система разводящих коллекторов», – отметил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.

Мощность очистных составляет 5 тысяч кубометров в сутки с перспективой увеличить до 10 тысяч. На очистных предусмотрена станция приема жидких бытовых отходов для тех домовладений, которые не смогут подключиться к центральным сетям – для прокладки трубы придется сносить дома.

«Сейчас планируем заключить государственный контракт на второй этап выполнения работ по канализованию поселка. В него вошли участки, на которые сформировали заявку, и к моменту ввода объекта в эксплуатацию, а это у нас 2026 год, как раз планируем выполнить канализование второго этапа», – заверил первый замминистра строительства Крыма Александр Резников.

Строительство очистных и центральной канализации в Коктебеле за 1,5 млрд рублей идет по федеральной госпрограмме развития Крыма.