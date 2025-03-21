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Киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», через которую до конца прошлого года поступал российский газ в ЕС.

Об этом сообщил ряд российских телеграм-каналов, опубликовавших кадры грандиозного пожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом многие не указали на важную деталь – эта часть Курщины еще находится под оккупацией ВСУ.

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В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка пишет, что станция была подорвана противником.

«Вероятно перед отходом. Сил удерживать данную территорию у них все меньше и меньше, а потому они уничтожают все что могут», – отмечает он.

Связываемый в Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» тоже указывает, что станция находится под контролем оккупантов.

«Газоизмерительная станция на границе РФ и Украины уничтожена противником, эта территория еще под его контролем. Несмотря на войну, до конца прошлого года газ через станцию шел в Европу через этот технологический узел. После прекращения поставок по инициативе Украины, газовая труба была использована нашими штурмовиками для прорыва вражеской обороны», – напоминают «Два майора».

Примечательно, что ранее украинский диктатор Владимир Зеленский заявил, что Киев согласился не наносить удары по энергетическим объектам, о чем была достигнута договоренность в ходе беседы Владмира Путина и Дональда Трампа.

«Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие. Теперь вопрос состоит в том, как в Вашингтоне дальше будут управляться с «обезумевшим террористическим отребьем», – подчеркнула после новостей о уничтожении станции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом официальной информации о причинах пожара на станции ни с одной, ни с другой стороны пока нет.

Еще один пожар продолжается на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края.

«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных. Им на месте оперативно оказали первую помощь, доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью сотрудников угрозы нет. Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м. В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники», – сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По всей видимости, речь идет о нефтебазе, которая была атакована еще в ночь с 19 на 20 марта и на которой до сих пор продолжается пожар.