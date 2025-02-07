Вятровича очень напрягает мюнхенский план Келлога

Владимир Путин не считает Владимира Зеленского достойным собеседником.

Об этом на телеканале «Прямой» заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «голос львовского Евромайдана» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть цинично – если захватчик идёт вперёд, если у захватчика есть мобилизованные миллионы и миллионы московитов, если захватчик сейчас где-то имеет преимущество, какой смысл ему останавливаться? И Украина должна говорить тогда, когда у неё за спиной стоит армия союзников, и когда Украина будет говорить единым голосом от всех, тогда Путин, у которого за спиной горстка тоталитарных государств, против которых тоже применены санкции, может быть, и шёл бы на какие-то договорённости.

Но Путин сейчас что говорит? Что готов начать отсчёт от «Стамбула». А «Стамбул» – это то, до чего договорились немощные, непрофессиональные и абсолютно промосковские особи, среди которых ни у кого нет дипломатического образования настолько, чтобы заниматься именно такими переговорами в интересах Украины», – негодовала Федина.

«Возвращаясь к тому, что Путин поговорит с Зеленским или Зеленский с Путиным, нужно спросить, хочет ли Путин говорить с Зеленским? Путин неоднократно подчёркивал, что Зеленский нелегитимный. Да, было уже заявление, что готов даже с нелегитимным, однако давайте честно. Путин не считает Зеленского достойным собеседником.

И для Путина намного интереснее говорить с Трампом. Особенно сейчас, когда со среды Трампа звучат очень неоднозначные заявления. И когда сейчас Кит Келлог объявил, что он представит в Мюнхене план завершения войны на Украине, мой коллега Владимир Вятрович прокомментировал, что его как историка мюнхенский план очень-очень напрягает»,– посетовала бандеровка.