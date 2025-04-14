«Второго шанса может не быть»: пленные ВСУшники призывают сдаваться

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В сети распространяется видеоролик о сдавшихся украинских солдатах с призывами к ВСУ складывать оружие, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Видео сопровождает строка на украинском языке:

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«Послушай тех, кто сделал правильный выбор. Не всегда есть вариант остаться в живых. Они его нашли, сдались в плен, и вернутся домой. Сдайся добровольно. Посмотри вокруг, ты нужен только своей семье, главное, что живой. Вернись домой по обмену».

На кадрах военнослужащие ВСУ рассказывают, при каких обстоятельствах попали в плен.

«У нас была позиция, стоял танк разбитый. Пришли ваши ребята, спасибо им большое, что они закинули дымовую шашку, а не гранату, так бы уже нас не было. Крикнули, что мы сдаёмся. Они сказали: «Хотите жить, делайте, как мы говорим, идите с нами». Не били, нормально относились», – говорит один из пленённых, стрелок 80-й бригады ВСУ Скугра Андрей.

«Минно-осколочная. Я упал, не мог даже шевелиться. Две руки перебитые полностью. И потом посмотрели, кто живой: «О, ты живой». И забрали, дали помощь», – рассказывает попавший в плен стрелок 24-й бригады ВСУ Виталий Даниловский.

«Слава богу, в плен сдался, жив остался – Бог дал второй шанс», – добавляет Андрей Скугра.

Ролик завершается строкой: