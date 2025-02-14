«Всё кончено. Проект Украина мёртв», – британский аналитик
Украина, как антироссийский проект, построенный Западом, уже близок к финалу. Оказалось, что экономику России не разрушить санкциями, а на поле боя не нанести ей поражение.
Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, именно так следует трактовать слова нового главы Пентагона о невозможности возвращения к границам Украины 1991 года и необходимости вести переговоры о мире.
«Хегсет только что сказал нам, что проект Украина мертв. Американский проект, неоконсервативный проект по использованию Украины как места, где можно победить Россию, нанести ей поражение и разрушить ее экономику с помощью санкций.
Вы добиваетесь смены режима в Москве. Вы делаете все это, но теперь все кончено, закончилось. Теперь под этим проектом поставлена точка.
Но, к сожалению, он полон проблем. Россияне будут настаивать на контроле над четырьмя регионами. Они будут обеспокоены. Россиян будет волновать будущее членство Украины в НАТО. Американцы говорят, послушайте, мы не хотим видеть Украину в НАТО, но это администрация Трампа. Через четыре года демократы могут вернуться. Они могут изменить политику, как это было раньше. Поэтому русские захотят получить железные гарантии, как они уже говорили», – пояснил Меркурис.
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