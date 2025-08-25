В Раде задумали до переговоров административно отрезать от ДНР и ЛНР часть Донбасса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Внесение в Верховную раду законопроекта об изменении административных границ (присоединение остающихся под контролем Киева частей Донбасса к Харьковской и Днепропетровской областям) усилит переговорные позиции Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявила автор инициативы Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Цель – сохранить людей, сохранить территории и перестать тратить ежемесячно в среднем 50 млн гривен на содержание Донецкой областной администрации и Луганской областной администрации», – рассуждает она.

По ее словам, эти функции успешно могут взять на себя Днепропетровск и Харьков.