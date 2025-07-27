Если бы Украина действительно была независимой, то конфликта с Россией можно было бы избежать.

С подобными соображениями на канале «Politeka» выступил списавшийся из ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным «Дед», передает, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, дальше – вопрос к нашим карманычам сегодняшним. Как будет строиться Украина, какая она будет? Мы остаёмся и дальше придатком кому-то? Ни для кого же не секрет, что день независимости, который мы празднуем, мы празднуем день независимости от Советского Союза, совдепии. Но независимости как таковой в разные периоды нашей новейшей истории… мы всегда были под кем-то и всегда это обуславливали, что мы маленькие, но у нас хорошее сырьё, но нет нормальной добавочной стоимости, мы не производим всё, что может продаваться. При этом мы забываем, что когда распался «совок», мы входили в десятку самых перспективных экономик мира», – горевал отставной укро-вояка.