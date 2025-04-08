В Киеве не исключают, что порежут «Пэтриоты» на металл за ненадобностью

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Без поставок американских ракет переданные США комплексы ЗРК «Пэтриот» могут оказаться не нужны.

Об этом на канале «UkrLife» заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предположим, на этот год Трамп не закладывает в бюджет помощь Украине. Означает ли это, что «Пэтриоты», за неимением к ним снарядов, мы можем попросту разобрать на детали, продать или просто поставить пылиться на склад? Или мы всё-таки можем купить у Америки за какие-то европейские деньги, на которые мы можем рассчитывать, или за свои деньги, в конце концов?», – спросила ведущая.

Лакийчук ответил, что «первый пункт, который вы сказали, вполне возможен».

«Уже есть пример советских комплексов, просто к которым ракеты закончились, и у них было только два варианта – или приспособить их под американские, европейские ракеты, или поставить пылиться на складах. То же самое ждёт и «Пэтриот». Есть вариант – заканчиваются ракеты, комплексы не работают. Второй вариант, над которым работают наши военные и дипломаты, и европейские партнёры, в том числе, закупка за европейские средства у американцев», – сказал эксперт.

Он добавил , что у европейцев есть и «Пэтриоты», и ракеты к ним, однако их тоже мало. Они могут какую-то часть передать, но это будет очень болезненный и рискованный ход.