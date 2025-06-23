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Еще несколько лет назад 22 июня, ныне вырядившийся в вышиванки одесский политикум (паноптикум), бегал бы по мемориалам Славы в гимнастерках, громогласно скорбя по жертвам Великой Отечественной войны. И как бы намекая своему пророссийскому электорату, что нынешний-то нацизм — там, в Киеве, а мы здесь особенные.

А сейчас, по понятным причинам, говна в рот набрал и булькает, тихо перепащивая кокаиновый бред Зеленского «Современная Россия, страна, которая выдает себя за победителя над нацизмом, превратилась в того самого монстра, с которым боролась»…

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Любимые локации для пиара — Аллея Славы и стела «Крылья Победы» стоят покалеченными и разбитыми (правда не Россией, а Ганулом и прочими подобными) с закрытыми или измазанными краской названиями городов-героев.

Зато аккурат ко Дню памяти и скорби у мэрии выставили то ли столбы, то ли коробки с именами городов, «пострадавших от российской агрессии». Забыли Николаев. Был шкандаль. Бегают, решают — коробка пропала!..

А формирование общественного мнения, так сказать, чтобы показать «суть Одессы», как всегда отдано на откуп самым отбитым нацистам и буйнопомешанным, которым позавидовала бы сама Фарион. По задумке — по ним обыватель и должен судить об Одессе.

Вот что заявил доцент кафедры истории университета Мечникова Александр Музычко:

«22 июня 1941 года батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» шли мстить совкороссийским оккупантам за годы геноцида и голодоморов. К сожалению, период 1921—1991 годов так и не осознан в Украине как период самой страшной оккупации, что имеет очень трагические последствия и сейчас. Вокруг меня на улицах преимущественно именно последствия деятельности оккупантов этого периода».

Примечательно, что в своей пламенной речи нацист вдруг набросился… на самого главклоуна:

«Понятно, почему Шухевич, Бандера, ОУН, УПА, дивизия «Галичина» являются костью в горле нынешней власти. С ними труднее писать такие странные заявления, как у Зеленского. Потому что нынешний режим — это продолжение Московии, Российской империи, СССР. И именно из него они выросли. Выросли из плоти и крови московита как генетические ошибки».

Далее он обвиняет Зеленского и вообще все руководство Украины в том, что они не признают «советскую оккупацию», а нацистов, напавших на СССР в 41-м, освободителями.

То есть типичный пример Шарикова, попершего против Швондера. Что ж, это просто обратная сторона плана по созданию из Одессы второго — нет, лучше первого! — Бандерштата, о котором я неоднократно писал.

Но, кстати, о птичках. План не срабатывает со всех сторон. Ибо вот что Музычко написал о сегодняшней Одессе:

«Все население до сих пор лежит в обнимку с дедами на палках и готово пойти, как позовут, вместе с московитским «бессмертным полком» в обнимочку. Ждут».

Верим? Я — да.