Украинский прогнозист: Спастись как в 90-е у граждан уже не получится

Вадим Москаленко.  
09.04.2025 18:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Процессы, происходящие на Украине, будут напоминать период распада СССР, однако в этот раз смягчать кризис некому.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Процессы, происходящие на Украине, будут напоминать период распада СССР, однако в этот раз смягчать...

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«То, что сейчас происходит, это нормально. Но это нормально на цивилизационном масштабе, а для уровня людей это мощнейшие потрясения, которые только начинаются.

До этого я говорил, что распад Советского Союза был смягчён Западом, а сейчас смягчать некому. Как было смягчено Западом? Кто захотел, тот уехал, исчез товарный дефицит для нас в начале 90-х пошёл новый продукт, и действительно то, что было востребовано, был востребован первичный передел украинской металлургии», – отметил он.

«То есть, если бы не Запад, Украина бы распалась сама по себе, потому что некому было останавливать этот распад, который шёл в первой половине 90-х годов. Его остановил, по сути, западный и китайский спрос на украинский металл. Сейчас это будет в более жёсткой форме, относительно того, что было у нас в 90-е годы», – заключил Стус.

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