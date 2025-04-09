Украинский прогнозист: Спастись как в 90-е у граждан уже не получится
Процессы, происходящие на Украине, будут напоминать период распада СССР, однако в этот раз смягчать кризис некому.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что сейчас происходит, это нормально. Но это нормально на цивилизационном масштабе, а для уровня людей это мощнейшие потрясения, которые только начинаются.
До этого я говорил, что распад Советского Союза был смягчён Западом, а сейчас смягчать некому. Как было смягчено Западом? Кто захотел, тот уехал, исчез товарный дефицит для нас в начале 90-х пошёл новый продукт, и действительно то, что было востребовано, был востребован первичный передел украинской металлургии», – отметил он.
«То есть, если бы не Запад, Украина бы распалась сама по себе, потому что некому было останавливать этот распад, который шёл в первой половине 90-х годов. Его остановил, по сути, западный и китайский спрос на украинский металл. Сейчас это будет в более жёсткой форме, относительно того, что было у нас в 90-е годы», – заключил Стус.
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