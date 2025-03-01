Украинские СМИ признают, что Зеленский спровоцировал Трампа, и призывают готовиться к худшему

После вчерашнего скандала, после которого Дональд Трамп фактически выгнал Владимира Зеленского из Белого дома, вероятность прекращения американской помощи существенно возросла.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», по итогам скандала пишет «Европейская правда (дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда»).

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«После ссоры в Белом доме вероятность прекращения американской помощи существенно возросла. Именно это будут обсуждать на срочном саммите. Уже в воскресенье, 2 марта, в Лондоне соберутся ключевые европейские доноры ВСУ», – пишет идание.

Ссылаясь на данные своих источников, «ЕП» указывает, что «ключевой темой для обсуждения станут срочные действия в ситуации, когда США могут прекратить даже поддержку Украины, которую они до сих пор оказывают».

«Круг участников будет несколько шире, чем на срочном саммите в Париже, но, как и тогда, на переговоры пригласили только государства, готовые к поддержке Украины. Перед ними стоит непростая задача – разработать механизм финансирования ВСУ, который позволит обойти ожидаемое венгерское и словацкое вето. Впрочем, и в этот раз речь идет далеко не обо всех друзьях Украины – балтийские государства уже выразили свое недовольство, что саммит состоится без них», – говорится в статье.

При том признается, что глава киевского режима сам виноват в конфликте, поскольку поначалу Трамп встретил его достаточно дружелюбно и и ничего не предвещало негативного сценария.

«Спираль эмоций начала накручиваться уже на исходе общения, а ее триггером стал неудачный и совсем не обязательный упрек со стороны Зеленского персонально в сторону Джей Ди Венса – это следует честно признать. Вице-президент в какой-то момент присоединился к разговору, чтобы похвалить своего шефа, Дональда Трампа, за его готовность к переговорам, в том числе с Путиным. «Америку делает хорошей страной, именно дипломатия. Это то, что делает президент Трамп», – заявил Венс. Ничего нового в этих словах не было, но Зеленского это почему-то задело и он – под объективами телекамер – принялся объяснять лично Венсу, что Путин постоянно нарушает договоренности, с ним нельзя договариваться. «О какой дипломатии ты говоришь, Джей Ди? Что ты имеешь в виду?» – переспросил Зеленский. Сложно сказать, преследовал ли это украинский президент, но для американского зрителя это звучало как отрицание способности Трампа договориться с Путиным. Вэнс воспринял это как «наезд» и перешел в агрессивную контратаку. Общение полностью вышло из-под контроля, с повышением голоса, и пришло к публичному спору Зеленского и Трампа о том, возможно ли перемирие без гарантий безопасности», – описывает произошедшее «ЕП».

При этом утверждается, что для Украины еще ничего не потеряно и возможно еще возобновление диалога.