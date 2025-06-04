Украинцы могут отравить воду в России

Елена Острякова.  
04.06.2025 14:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1782
 
Война, Дзен, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Украина будет использовать любую возможность навредить России.

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью ютуб-каналу «Свободная пресса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет использовать любую возможность навредить России. Об этом политик Олег Царев заявил в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они используют все возможности. Была бы у них ядерная бомба, нет сомнения, что завтра они бы ударили ею по Москве. Поэтому надо брать все самые плохие возможные сценарии и их прорабатывать», – сказал Царев.

Он попробовал предположить объекты предстоящих атак.

«Могут быть удары по атомным станциям. Они могут дойти вплоть до того, чтоб отравлять воду в водоканалах и источниках питьевой воды. Против этого всего заранее должны быть составлены планы, чтобы это не получилось», – сказал Царев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить