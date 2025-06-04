Украинцы могут отравить воду в России

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Украина будет использовать любую возможность навредить России.

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью ютуб-каналу «Свободная пресса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они используют все возможности. Была бы у них ядерная бомба, нет сомнения, что завтра они бы ударили ею по Москве. Поэтому надо брать все самые плохие возможные сценарии и их прорабатывать», – сказал Царев.

Он попробовал предположить объекты предстоящих атак.