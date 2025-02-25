В канун 3-й годовщины начала СВО геббельс-машина хунты запустила новые нарративы. Это изображение Зе-режима оплотом мировой цивилизации и истерика по поводу того, что могут рухнуть и Украина, и Запад.

В СМИ, соцсетях и уличной наглядке клепаются агитки и пиарятся соответствующие флешмобы и акции. Названия типа: «Не выстоит Украина – падет Европа!», «Украина – форпост мировой безопасности», «Решающий момент войны» и т.п. Зе-офис подключает весь админресурс, дабы организовать своему фюреру широкий одобрямс после разноса, устроенного ему Трампом.

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В местные советы рассылаются указания созывать сессии в его поддержку, а в медиаресурсы – темники о том же.

Мозго-прошивка идет на внутреннем и международном уровнях. Внутри укро-«обезьянника» – чтобы разочаровать социум в мирных планах Трампа и мотивировать на дальнейший убой. Снаружи – с целью завлечь своих беглецов на фронт, а также вытрясти из европейцев тугрики.

Что же касается громадян, то они выразили свое отношение к происходящему в недавнем соцопросе группы «Рейтинг». Он показал: 64% респондентов за прямые переговоры с РФ. Интересно, что данные вывела контора, заточенная на пиар Зеленского. Та, что намалевала его рейтинг в 57% после того, как Трамп опустил его до 4%. Но и она не смогла утаить рост миротворческих настроений: по сравнению с прошлым годом число сторонников прямых переговоров выросло почти вдвое.

«Я думаю, оно больше, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Олег. – Сужу по высказываниям публики. Прочтите чаты, зайдите в кафешку или сядьте в маршрутку – и вы услышите речи о необходимости переговоров. Это не значит, что у России резко увеличилось количество симпатизантов. Антироссийская пропаганда делает свое дело, тем более сейчас, когда она активизировалась. Но заметно, что обыватель все чаще склоняется к худому миру вместо доброй ссоры. Спад наци-патриотизма – пожалуй, главный итог 3-х лет СВО, если говорить о менталитете. О мире твердят и гражданские, и вояки, уже почти не опасаясь кары от начальства. Я слыхал такие высказывания неоднократно. Один из них – мой сосед, простой парень, вернувшийся с фронта на побывку к родителям. Его год назад насильно забрили в ТЦК. Изможденный, измученный. Командир отпустил на несколько дней за взятку в $300, которую те с трудом собрали. Ведь большинство таких хлопцев как раз из малоимущих семей, богатые откупаются. И число таких семей становится все больше, поскольку экономический кризис, цены растут, а народ дико нищает… А командиры отпусков не дают, нормального обмундирования и питания не дают, ничего не дают. Вернее, дают только за немалые взятки. Парень говорит, что и оружие снова стали им всучивать какое-то старое, как из музея, как было в начале СВО. Новое в даркнете распродают, что ли? Короче, дух у ВСУшников все более упаднический».

Огромную роль в недовольстве войной играет беспредел ТЦК. Он, считает Олег, служит тараном, расшибающим пропагандистско-милитаристские конструкции властей.

«Народу все больше «до лампочки» призывы «спасать себя и Европу» и драться до конца. Он смотрит на жирующих людоловов, на их «тачки», на их зверства – и плюет на всю эту агитацию», – говорит наш собеседник.

Он видел это в натуре на прозеленковском флешмобе на Печерске.

«Его организаторы пафосно вещали о том, что «Трамп не прав», что «наш президент – гарант мирового благополучия» и что надо воевать до последней капли крови, чтобы спасти и Неньку, и глобальную цивилизацию. Но прохожие долго слушать их не стали. Начали выкрикивать, чтобы на фронт шли сам Зеля, депутаты и ТЦК. Несколько женщин, у которых сыновья на передке, разрыдались, а один старик с козацкими усами и в вышиванке (!) плюнул в «патриотический» плакат и ушел», – отмечает Олег.

Такая картина, по его мнению, резко контрастирует с тем, что было в начале СВО, когда толпы добровольцев побежали в тероборону и ВСУ. И это, пожалуй, главный ментальный итог 3 лет войны. А дед в вышиванке – символ трудного прозрения хохлов.