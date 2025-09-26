Русских людей Одессы продолжают истреблять: пропал человек, возмутившийся идиотизмом нацистов

…на кухнях об этом говорят все, но публично высказался один. А потом пропал — просто не вернулся домой.

Предыстория. Все же помнят случай в Киеве, когда некрофилы с плывущей качей головного мозга кричали прохожим «На колени!», чтобы те чтили память ВСУшных карателей. Так вот в Одессе с аналогичной целью… останавливают транспорт.

Все началось с указа главклоуна еще от 22-го года, когда он повелел каждое утро в 9:00 «замирать» в минуте молчания — в учебных заведениях, на производствах, в больницах(!), везде. А отдельные дегенераты, одесские в том числе (неоднократно писал, что в Одессу намеренно кинут десант нацистов для создания «картинки» и устрашения местных), потребовали еще и останавливать транспорт, чтобы «таво» — рыдать и чтить. А люди не хотят.

Эти же дегенераты с исписанными лозунгами картонками (кастрюли проели) принялись кидаться под машины во время движения, останавливать трамваи, создавать аварийную обстановку. А депутаты-порошенковцы потребовали этой дичи от мэра — «официально останавливайте транспорт!».

«Вы что, не понимаете, что кто-то спешит в больницу, кто-то на работу, и если в этот момент трамвай перекроет движение, то будет коллапс, кроме того, будут сорваны графики движения», — возмущался тогда директор «Одесгорэлектротранса». И вообще в мэрии по традиции послали всех активных активистов на…

Но как всегда вмешался не большой умом гауляйтер Кипер и таки остановил транспорт своим распоряжением — да, на минуту. Но только сотрудники экстренных служб знают, чего стоит эта минута… для спасения жизни, например.

И вот прошел месяц.

По факту, останавливаются только трамваи и троллейбусы, а все, кто на колесах и без электричества, игнорируют бред сивой кобылы. Поэтому бесноватые и принялись кидаться под машины, водители которых выходят с «молитвенными обращениями» «Да вертеть я хотел ваших воинов!..», после чего мигом отправляются в ТЦК (шампунь два в одном).

И вот один такой водитель не выдержал и выложил в Сеть глас вопиющего в пустыне — мол, ведь нет закона под такую дичь, «но выходят эти активисты, поднимают эти картонки — и это самое прямое нарушение закона». Он сказал очевидное — они останавливают движение, не дают проехать «скорым», которые стоят в заторе с ургентными пациентами. Также одессит многократно назвал происходящее маразмом…

А ровно на следующий день он опубликовал видео с извинениями, уже не по-русски, а на мове… И на лбу мужчины были какие-то странные красно-опухшие следы.

Недавно я писал о пропавшем без вести одессите, которого подельник Ганула заставил извиняться на камеру за то, что тот скорбел по жертвам 2 мая, а не по Ганулу. Так вот и возмутившийся ежедневным коллапсом на дорогах мужчина тоже, как пишут в соцсетях, после видео с извинениями, не вернулся домой.

«Уж сколько их упало в эту бездну?».

Изнасилован он, привязан к дереву, покалечен, убит или отправлен на ноль, неизвестно. И знаете… а не бывает известно. Как исчезла половина движения «Куликово поле» или Русской весны. Как исчезли соседи, знакомые, случайные знакомые…

Реалии. Просто. Всё.