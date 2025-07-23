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Если бы не «вторжение», якобы не было бы всего того ужаса, который учинили киевские власти над собственным народом.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дудь поинтересовался, видел ли Макфол видеозаписи, «как работают ТЦК», и спросил, есть ли у человека право не идти на войну.