Пробоина в арсенале ВСУ: Россия уничтожила на Донбассе сразу четыре пусковые установки Himars

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Элитное подразделение российских беспилотников уничтожило драгоценные украинские пусковые установки Himars, сообщает британское издание The Telegraph.

На кадрах, попавших в Интернет, отмечает издание, запечатлен момент, когда украинская ракетная установка Himars была уничтожена элитным российским подразделением беспилотников всего в 10 км (шести милях) от линии фронта в прошлом месяце.

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На зернистом видео, снятом недалеко от Часова Яра, видно, как поставленная США ракетная система мчится по грунтовой дороге, в то время как российский беспилотный летательный аппарат приближается к ней сверху.

Трансляция оборвалась за несколько секунд до удара, но отдельные кадры показали взрыв несколько мгновений спустя, подтвердив, что одна из самых ценных ракетных систем Украины была уничтожена.

Сообщается, что атака была осуществлена «Рубиконом», элитным подразделением по борьбе с беспилотниками, которого стали опасаться украинские солдаты.

Ранее развернутый в начале этого года во время кампании по по освобождению Курщины, «Рубикон» теперь был перенаправлен на охоту за самым ценным активом Украины на поле боя: поставленными США ракетами дальнего радиуса действия, говорится в материале.

Издание напоминает, что с начала войны Украина получила от Вашингтона около 40 жизненно важных Himars.

«Ракетные установки со спутниковым наведением, способные поражать цели с высокой точностью на расстоянии до 80 км, сыграли ключевую роль в сдерживании продвижения России. Их преимущество заключается в том, что они могут отсиживаться глубоко за линией фронта, вне зоны досягаемости России», – говорится в публикации.

По мнению газеты, необычно, что пусковая установка Himars была размещена всего в 10 км от линии фронта. Таким образом, делает вывод издание, тот Himars, который был уничтожен в районе Часова Яра, вероятно, использовался для поражения цели в глубоком тылу РФ.

«Himars остается важной системой тактического и оперативного уровня для украинцев, особенно потому, что он может держать российские цели под угрозой на некотором расстоянии от линии фронта, влияя на российскую логистику и командование и управление, а также на боевую мощь», — сказал изданию Том Уитингтон, эксперт по вооружениям в оборонном аналитическом центре Rusi.

После последнего уничтожения пусковой установки в районе Часов Яра по меньшей мере четыре из них были потеряны – небольшая, но существенная пробоина в арсенале Украины в то время, когда поддержка США, похоже, иссякнет.

Администрация Дональда Трампа не дала никаких признаков того, что она будет снабжать Украину новыми HIMARS, что еще больше повышает ставки для Украины, – пишет газета.

Новейший метод, использованный россиянами для уничтожения пусковой установки Himars, вызывает особую тревогу у Киева.

В отличие от предыдущих потерь, которые в основном были вызваны ракетными или артиллерийскими ударами, последняя атака была осуществлена беспилотником с видом от первого лица (FPV) с использованием оптоволоконного кабеля наведения — сложной и в значительной степени защищенной от помех конструкции, которая сигнализирует об опасном сдвиге в конфликте.

Оптоволоконные дроны физически привязаны к своим операторам с помощью ультратонких кабелей, которые передают видео и сигналы наведения в режиме реального времени.

«Волоконно-оптические кабели в принципе невозможно заглушить», — сказал изданию уже упоминавшийся выше эксперт Уитингтон. «Кабели очень маленькие, в некоторых случаях шириной с человеческий волос, поэтому их невероятно трудно обнаружить физически».

«Рубикон», созданный в октябре 2024 года по поручению министра обороны России Андрея Белоусова, стал испытательным полигоном для этого типа новых технологий. В настоящее время пилоты беспилотников работают по меньшей мере в семи специализированных подразделениях по всей Восточной Украине, выполняя сложные децентрализованные миссии, указывает издание.