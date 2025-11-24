Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Провалившийся бунт депутатов Верховной рады связан с угрозами ареста лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по обвинению в якобы работе на Москву.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом пишет связанное с глобалистами антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Напомним, что после разразившегося коррупционного скандала в Зе-фракции началось брожение – требования снять с должности главу ОП Андрея Ермака и создание новой коалиции.

Ожидалось, что эти претензии формализуются на встрече диктатора Зеленского с фракцией. Застрельщиком бунта считался ее руководитель Давид Арахамия, давно конфликтующий с Ермаком. Но в итоге все закончилось ничем – Ермак сохранил должность и даже возглавил украинскую делегацию на переговорах с США в Женеве.

«Перед разговором с президентом большинство «слуг» из разных внутренних групп во фракции описывали ситуацию если не как готовность к бунту, то как решимость требовать полной перезагрузки системы управления», – отмечается в материале «УП».

Несколько дней международных поездок сразу после скандала дали Ермаку время и место, чтобы предложить Зеленскому «правильный» взгляд на ситуацию, найти «виновников слива и показать гнев депутатов как «диверсию» мятежников внутри команды».

«Главная роль такого «политического диверсанта и предателя» была отписана ни кому иному, как главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии. Поэтому, когда 20 ноября депутаты готовились встречаться с президентом, в ОП абсолютно серьезно намеревались вручать главе собственной фракции подозрение в госизмене. Учитывая тот факт, что со времен первых стамбульских мирных переговоров Арахамия поддерживает контакты с доверенным лицом руководителя Кремля Путина – олигархом Романом Абрамовичем, картинка российского следа в попытке «дестабилизировать систему» выглядела для технологов в ОП почти совершенной. Оставалась мелочь – найти, кто такое подозрение подпишет и выдвинет такие обвинения. И тут выяснилось интересное. Ни руководитель СБУ генерал Василий Малюк, ни даже «полностью свой» генпрокурор Руслан Кравченко играть в подобную историю не проявили ни малейшего азарта. Несмотря на угрозы отставок и даже реальную подготовку к воплощению этих угроз», – говорится в статье.

В итоге Арахамия подозрение так и не получил, но, тем не менее, такая угроза охладила его пыл, и на встрече с Зеленским он молчал.