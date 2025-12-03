Переговоры в Кремле: Война продолжится. Пока хирургическая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более пяти часов минувшей ночью длились закрытые переговоры Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, прибывшим в Москву.

«Компромиссного варианта соглашения пока нет», – сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политолог Павел Данилин уверен, что Кремль не соглашается на «украинские поправки» в «мирном плане».

«Что до Путина, то наши требования известны. И мы от них не отступимся – не зря же ради них войну начинали. Пусть и хирургическую. После «поправок хохла» и поправок европейцев, выхолостивших план Трампа, Кремль любезно согласился ознакомиться с получившейся промокашкой, после чего передал свои поправки к документу, который должен таки стоить больше, чем бумага, на которой он написан. Но пока что это не так».

Американская делегация уже улетела. Вечером ожидается заявление Дональда Трампа.

Политолог Марат Баширов настроен скептически:

«Как понятно из слов Ушакова – мы ожидаем действий от США, наши ключевые требования – прежние, и они не приняты… Что дальше? Пауза и продолжение боевых действий».

Экономист Михаил Хазин напоминает, что накануне переговоров Владимир Путин сделал предупреждение о возможности лишить Украину выхода к морю.

«Перевожу на русский язык сообщение Ушакова: мы никуда не спешим. А кому надо, задумайтесь, не слишком ли вы медлите. Особенно важно для «третьих лиц» предварительное заявление Путина про «отрежем от моря».

Бывший собкор ВГТРК в Вашингтоне Валентин Богданов прогнозирует обострение американских русофобов.

«Сейчас вскинутся все грэмы и блюментали со своими вечными «санкциями из ада». Будут гнать, чтобы успеть к Рождеству. Пресдказуемый круг законодательных сельхозработ в американском конгрессе. Скучно, девушки!».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов резюмирует: