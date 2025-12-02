Готовы воевать с Европой прямо сейчас – Путин

Максим Столяров.  
02.12.2025 19:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 753
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские разжигатели войны не учитывают, что в случае прямого нападения на Россию, Москва будет воевать совсем не так, как на Украине.

Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские разжигатели войны не учитывают, что в случае прямого нападения на Россию, Москва будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Здесь не может быть никаких сомнений [что Россия не собирается воевать с Европой]. Только вопрос в чём? Если Европа вдруг начнёт с нами войну, мне кажется, что очень быстро все закончится. Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Так? Это не война, в прямом, в современном смысле этого слова.

Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её – мы готовы прямо сейчас… Очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – сказал Владимир Путин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить