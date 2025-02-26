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Как пишет Wall Street Journal, мирный план Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить свои войска или оказывать военную помощь в случае боевых действий. Также США не планируют давать военных гарантий европейским миротворцам, которые могут отправиться на Украину.

Это можно считать окончательным ответом, как на евроманиловщину относительно направления на берега Днепра миротворческого контингента ЕС или НАТО под американским «зонтиком», так и на бесконечные требования Киева о каких-то гарантиях безопасности, в обмен на которые украинцы отдадут Америке свои недра.

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Издание пишет, что Макрон во время визита к Трампу настаивал, чтобы США обеспечили «поддержку» для военнослужащих Великобритании и Франции, которые готовы направиться на Украину в случае заключения мира.

Французский президент покинул Вашингтон, полагая, что достиг взаимопонимания с Трампом, и президент США «открыт этой идее».

Но представитель Белого дома заявил WSJ, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, «не будет включать гарантию будущей военной помощи или обязательства по отправке американского персонала в регион».

«Яне думаю, что вам понадобится много поддержки», – заявил Трамп.

То, что США не планируют давать военные гарантии европейским миротворцам в Украине, подтвердила и Financial Times

В то же время, Трамп не возражает против самой идеи размещения миротворцев на Украине – по согласованию сторон.

«Нужна такая форма миротворческого контингента, которая устроит всех», – сказал он журналистам в Белом доме.

В переводе с дипломатического языка это означает, что той же Европе, если она не оставит таких планов, придется договариваться об этом с Россией. Ил проводить идею через ООН, где РФ и Китай имеют право вето.

Так или иначе, похоже на то, что получение одобренного всеми мандата ООН – единственный вариант, при котором миротворцы на Украине будут реальностью, а не фантазией.

Выкинули американцы в мусорное ведро и мегаидею Зеленского о возврате Украине ядерного оружия в обмен на недра, в случае отказа от принятия в НАТО.

«Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше», — так прокомментировал эту идею госсекретарь США Марко Рубио.