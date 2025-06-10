НАТО принимает секретный план по Росии

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Министры обороны НАТО согласовали секретный план, касающийся систем ПВО и ПРО.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе министры обороны стран НАТО согласовали новые амбициозные цели. Подробности засекречены. Но нам нужно увеличить в 4 раза возможности противовоздушной и противоракетной обороны. Мы видим, как Россия наносит удары с воздуха в Украине, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо», – сказал Рютте.

Он полагает, что нынешних ПВО НАТО недостаточно, нужно в 5 раз больше. При этом только на получение новых американских систем «Патриот» альянсу потребуется не менее 10 лет, хотя Россия будет готова применить военную силу против НАТО в течение 5 лет, и «опасность не исчезнет, когда закончится война в Украине».