Чтобы продолжать войну против России весь 2026 год, Украине не хватает половины бюджета.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВПК легко потерять, а создать гораздо тяжелее. Требуются десятилетия, чтобы освоить некоторые технологии. Страна, которая производила и авиадвигатели, и самолёты, и ракеты… мы можем это всё вспоминать только в прошедшем времени.

Зато у нас теперь фирмы, которые раньше занимались поиском локаций для съёмок сериалов, теперь строят ракеты, которые у многих специалистов вызывают больше вопросов. Я имею в виду ракету, которую злые языки называют «Фламиндич».

И худо-бедно, но сотни миллионов западной помощи пошли на счета этой фирмы. Есть ли у них специалисты, готовые дать этим деньгам толк, тут у меня большие сомнения», – возмущался Золотарев.