«Набрать кредитов на праправнуков» – планы Украины на 2026 год
Чтобы продолжать войну против России весь 2026 год, Украине не хватает половины бюджета.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ВПК легко потерять, а создать гораздо тяжелее. Требуются десятилетия, чтобы освоить некоторые технологии. Страна, которая производила и авиадвигатели, и самолёты, и ракеты… мы можем это всё вспоминать только в прошедшем времени.
Зато у нас теперь фирмы, которые раньше занимались поиском локаций для съёмок сериалов, теперь строят ракеты, которые у многих специалистов вызывают больше вопросов. Я имею в виду ракету, которую злые языки называют «Фламиндич».
И худо-бедно, но сотни миллионов западной помощи пошли на счета этой фирмы. Есть ли у них специалисты, готовые дать этим деньгам толк, тут у меня большие сомнения», – возмущался Золотарев.
«Разорванная в хлам украинская экономика даёт 60 миллиардов. А тратим 120. Откуда возьмутся ещё 60? Новые кредиты, чтобы праправнукам хватило. Землю уже продали, за ГТС уже много не дадут. Что ещё остаётся?
Чтобы воевать собственными силами, нужен какой-то экономический базис, которого у нас нет», – подытожил он.
