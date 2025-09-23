«Набрать кредитов на праправнуков» – планы Украины на 2026 год

Максим Столяров.  
23.09.2025 19:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 304
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Чтобы продолжать войну против России весь 2026 год, Украине не хватает половины бюджета.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы продолжать войну против России весь 2026 год, Украине не хватает половины бюджета. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«ВПК легко потерять, а создать гораздо тяжелее. Требуются десятилетия, чтобы освоить некоторые технологии. Страна, которая производила и авиадвигатели, и самолёты, и ракеты… мы можем это всё вспоминать только в прошедшем времени.

Зато у нас теперь фирмы, которые раньше занимались поиском локаций для съёмок сериалов, теперь строят ракеты, которые у многих специалистов вызывают больше вопросов. Я имею в виду ракету, которую злые языки называют «Фламиндич».

И худо-бедно, но сотни миллионов западной помощи пошли на счета этой фирмы. Есть ли у них специалисты, готовые дать этим деньгам толк, тут у меня большие сомнения», – возмущался Золотарев.

«Разорванная в хлам украинская экономика даёт 60 миллиардов. А тратим 120. Откуда возьмутся ещё 60? Новые кредиты, чтобы праправнукам хватило. Землю уже продали, за ГТС уже много не дадут. Что ещё остаётся?

Чтобы воевать собственными силами, нужен какой-то экономический базис, которого у нас нет», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить