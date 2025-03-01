Молдаване продолжают верить в Красную армию – эксперт из Оксфорда
В Молдове, несмотря на все усилия, так и не смогли изменить отношение общества к 9 Мая.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила сотрудница Оксфордского университета и Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн.
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«Когда-то я разговаривала с человеком из Молдовы, который не понимал, почему не сработала попытка изменить отношение общества к парадам на 9 мая из-за рассказов о преступлениях Красной армии. Они базировали все на исторических фактах, но это не будет работать. Потому что у людей есть эмоция, вера в то, что Красная армия была чем-то хорошим», – пожаловалась британка в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели»
По ее словам, «забрать это невозможно, но можно изменить эмоцию», сделав акцент на ужасах войны.
«Так, может, не следует эту дату отмечать как праздник, как какой-то милитаризированный фестиваль, давайте вспоминать жертв, грустить. Такой подход более действенный. Даже он непростой и требует времени, но точно сработает лучше, чем отрицание. Аналогичные подходы надо использовать, говоря о войне в Украине с миром», – предлагает МакГлинн.
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