Макфол: Дело уже не в Украине, союзники могут уйти к Китаю
США должны думать не об интересах Украины, а о собственной репутации.
Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я был на Тайване несколько месяцев назад. Нет ни одной группы людей на планете, которая следила бы за этой войной так пристально, как правительство и парламент Тайваня. Потому что они понимают: если мы там капитулируем, то откатимся назад, а это плохо для их безопасности и демократии. Я слышу это по всему миру. Весь мир наблюдает. Если мы отступим, я думаю, что многие страны по всему миру подумают: может быть, мне лучше подстраховаться и больше полагаться на Пекин и меньше на Вашингтон?», – сказал Макфол.
Он продолжил:
«Я думаю, что с нашей стороны было бы огромной ошибкой просто сказать: европейцы, вы справитесь, мы будем рады продать вам оружие. Не думаю, что это в наших долгосрочных интересах национальной безопасности. Я снова говорю об американских интересах, а не об украинских или европейских. Мне как американцу стыдно, что мы зарабатываем на войне в Украине, а не помогаем украинцам. Это не только морально предосудительно, но и приведет к долгосрочным негативным последствиям для наших отношений с союзниками. А я хочу, чтобы наши союзники были сильными и работали с нами. И кстати, я хочу, чтобы они покупали наше оружие, а он это подрывает», – сказал Макфол.
