Комбинированный удар по Украине: поражены склады, предприятия и жд
Российские дроны вновь атаковали Украину, в этот раз сконцентрировавшись на западных территориях, подконтрольных киевскому режиму.
Местные власти признают прилеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Во время ночной вражеской атаки в 02:56 в г. Тернополь (промзона) в результате попадания предварительно крылатой ракеты «Калибр» частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Наблюдается горение в цехе отдельными участками на общей площади 1000 кв.м. Тушение пожара продолжается», – проинформировал тернопольский гауляйтер Владимир Негода.
В Ивано-Франковской области начался пожар на неназванном инфраструктурном объекте.
Мэр Луцка Игорь Полищук тоже сообщил о пожарах в городе.
Досталось и Хмельницкой области.
«Область была атакована ракетами и дронами дважды – ночью и утром. Работали силы ПВО. Есть сбитые, но есть и повреждения», – пишет глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин.
По предварительным данным, вновь был атакован военный аэродром в Староконстантинове.
По данным львовского мэра Андрея Садового, город атаковали 15 дронов.
«Частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидирован», – утверждает он.
Впрочем, удары наносились не только по Западной Украине.
«Укрзализныця» сообщает, что в Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к задержке ряда поездов.
Пожары после удара зафиксированы и в Вышгороде Киевской области.
