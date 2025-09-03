Комбинированный удар по Украине: поражены склады, предприятия и жд

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроны вновь атаковали Украину, в этот раз сконцентрировавшись на западных территориях, подконтрольных киевскому режиму.

Местные власти признают прилеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во время ночной вражеской атаки в 02:56 в г. Тернополь (промзона) в результате попадания предварительно крылатой ракеты «Калибр» частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Наблюдается горение в цехе отдельными участками на общей площади 1000 кв.м. Тушение пожара продолжается», – проинформировал тернопольский гауляйтер Владимир Негода.

В Ивано-Франковской области начался пожар на неназванном инфраструктурном объекте.

Мэр Луцка Игорь Полищук тоже сообщил о пожарах в городе.

Досталось и Хмельницкой области.

«Область была атакована ракетами и дронами дважды – ночью и утром. Работали силы ПВО. Есть сбитые, но есть и повреждения», – пишет глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин.

По предварительным данным, вновь был атакован военный аэродром в Староконстантинове.

По данным львовского мэра Андрея Садового, город атаковали 15 дронов.

«Частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидирован», – утверждает он.

Впрочем, удары наносились не только по Западной Украине.

«Укрзализныця» сообщает, что в Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к задержке ряда поездов.

Пожары после удара зафиксированы и в Вышгороде Киевской области.