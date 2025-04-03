На Украине в последнее время воспряли духом, поскольку сложилось такое отношение к фронтам, что если русские не продвигаются посадка за посадкой и не берут один за другим населённые пункты, это уже «перемога».

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сказать по нашему направлению, что противник выдохся, я бы так не говорил. У него есть средства поражения, которые позволяют наносить нам серьёзный урон или создавать просто давление даже без каких-то массированных суицидальных мясных атак, он может себе это позволить, те же КАБы… То, что взято на вооружение и нами, и противником, классика жанра со Второй мировой, концентрировать на узком участке фронта максимальное количество артиллерии – огневой вал. Сейчас огневой вал выглядит из огромнейшего количества дронов, которые поражают, выбивают логистику. Наше командование некоторое время назад приняло решение подтянуть лучшие подразделения на Покровское направление, выбили всю логистику до Селидово там кацапам. Но, опять же, кацапы это сделали нам на Курщине. Просто выбили, выжгли всё, все подходы, и к чему это привело, мы знаем», – рассказывал укро-боевик.