Экс-посол в США: Готовится план расчленения Украины

США фактически предлагают Украине капитулировать перед Россией.

К такому выводу приходит известный украинский дипломат, экс-посол в США Олег Шамшур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время» он почеркнул, что ни заявление специального представителя Трампа Стива Уиткоффа, фактически предложившего признать российскими четыре бывших региона Украины, ни еще одного спецпредставителя Кита Келлога о вводе разных контингентов в разные части Украины, что в СМИ интерпретировали как раздел страны, не несут Киеву ничего хорошего.

«Послушайте внимательно. Кэллог, как бы ни смягчал и что бы ни говорил, пытаясь выглядеть более равноудалённым и вроде бы предлагая какой-то конструктивный подход… Уиткофф озвучивает то, что мы уже слышали от Вэнса, ничего нового здесь нет, из этого надо исходить. И если смотреть на то, что сказал Келлог и пробовать найти там какие-то положительные для нас моменты, или хотя бы не такие плохие, и слушать то, что говорит Уиткофф, то ясно, что больший вес имеют слова Уиткоффа. Потому что он ближе к Трампу, имеет большее доверие», – казал дипломат.

Он не сомневается, что США будут продвигать идею о четырех регионах.