Англичане подогревают войну против России на всех фронтах: ждите набегов джихад-мобилей из Средней Азии – эксперт

Россию, как бывало не раз в ее истории, ждет война сразу на нескольких фронтах. Для этого Британия уже подготавливает почву со своими «партнерами», создавая из России образ врага в ее азиатском подбрюшье.

Об этом в эфире видеоблога «Metametrica» заявил востоковед Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас ждёт война, как всю историю России. Нас ждёт война со всеми, на всех сторонах, потому что с Дальнего Востока, зря что ли японцы провели первые в истории учения с англичанами? Они что, под Тайвань его провели? Я даже не вспоминаю про альянс «пяти глаз» – достаточно серьезная сила на Дальнем Востоке… Средняя Азия и Казахстан – делается все, что только возможно, чтобы объяснить там, – англичане молодцы, они умеют это делать вместе с турками, – что «оккупанты-то в России были всегда». Ну, школы, заводы, академии наук. Господи, сравните вы туркмен, узбеков, киргизов и казахов, афганских и наших. Ой, какая разница! Азербайджанцев иранских и советских, – ой, какая разница», – отметил он.