Англичане подогревают войну против России на всех фронтах: ждите набегов джихад-мобилей из Средней Азии – эксперт
Россию, как бывало не раз в ее истории, ждет война сразу на нескольких фронтах. Для этого Британия уже подготавливает почву со своими «партнерами», создавая из России образ врага в ее азиатском подбрюшье.
Об этом в эфире видеоблога «Metametrica» заявил востоковед Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нас ждёт война, как всю историю России. Нас ждёт война со всеми, на всех сторонах, потому что с Дальнего Востока, зря что ли японцы провели первые в истории учения с англичанами? Они что, под Тайвань его провели? Я даже не вспоминаю про альянс «пяти глаз» – достаточно серьезная сила на Дальнем Востоке…
Средняя Азия и Казахстан – делается все, что только возможно, чтобы объяснить там, – англичане молодцы, они умеют это делать вместе с турками, – что «оккупанты-то в России были всегда». Ну, школы, заводы, академии наук. Господи, сравните вы туркмен, узбеков, киргизов и казахов, афганских и наших. Ой, какая разница! Азербайджанцев иранских и советских, – ой, какая разница», – отметил он.
«Здесь ситуация такова, чтобы объяснить, что это – северный враг. И, ну, наверное, лет 20 – самое максимум, когда на джихад-мобилях могут начаться броски через границу за аманатами (ценностями, – авт.).
А у нас какая дуга по Казахстану и по всем остальным границам? У нас ситуация ещё напряжённее с учётом того, что из Афганистана много кто и много как работает и на Туркмению, и на Таджикистан, и на Узбекистан — отдельная тема.
И как англичане с этим работают вместе с Катаром и турками — а это основной треугольник, пожалуй, который сегодня, даже покруче, чем американцы», – заключил Сатановский.
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