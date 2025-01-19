Американский телеканал рассказал, как агенты ЦРУ обучали и руководили украинскими спецслужбами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский телеканал ABC News пишет о том, как с 2014 года ЦРУ и ГУР Минобороны Украины «тайно налаживали тесные партнерские отношения».

В материале говорится, что тогдашний глава украинской военной разведки Валерий Кондратюк еще в 2015 году привез в США «багаж со сверхсекретными российскими военными документами». Об этом телеканалу рассказал американский чиновник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Утверждается, что в том багаже был «подарок» со стороны Кондратюка, чтобы американцы прониклись к нему доверием. Как отмечает ABC News, «этот прием сработал».

Также в материале открыто признается, что выстраивать работу ГУР методически помогали американцы. Также США обучали украинский спецназ.

«ЦРУ направило миллионы долларов на обучение и оснащение украинских разведчиков, а также на строительство объектов, в том числе около десятка секретных баз передового действия на границе с Россией», – сообщает канал.

Утверждается, что это «сэкономило американским налогоплательщикам сотни миллионов долларов. Может быть, даже миллиарды долларов».

Также в статье рассказывается об операции «Золотая рыбка», в ходе которой ЦРУ обучало украинских агентов «выдавать себя за русских» в России, а также в странах третьего мира, выполняя совместные с ЦРУ тайные спецоперации.

В то же время признается, что известный еще довоенный рейд в Крым, который осуществлял подготовленный американцами отряд украинского спецназа с участием тогда еще малоизвестного широкой публике Кирилла Буданова, провалился.

«В 2016 году, не поставив в известность американцев, тогдашний глава ГУР Кондратюк отправил обученное США подразделение 2245 с миссией в Крым для установки взрывчатки на российской вертолетной базе. Миссия пошла наперекосяк, что привело к перестрелке с российским спецназом, в результате которой, как сообщается, погибли несколько человек», – говорится в статье.

Американские кураторы пришли в ярость, после чего «гнев США лишил Кондратюка должности главы ГУР» и на его место пришел Кирилл Буданов.

Отмечается, что после начала СВО Джо Байден снял ряд ограничений на работу ЦРУ на Украине:

«Офицерам ЦРУ было разрешено оставаться в Украине во время нападения России. Им по-прежнему не разрешалось убивать россиян напрямую, но теперь они были уполномочены помогать Украине с информацией о целях», говорится в статье.

Издание также приводит мнение, что столь тесное сотрудничество могло спровоцировать Путина на открытое вооруженное вмешательство:

«Некоторые утверждают, что партнерство ЦРУ с украинской разведкой было провокацией для Путина, дающей ему повод для войны». При этом экс-глава ГУР Кондратюк называет такие утверждения «российской пропагандой».

Остается добавить, что нынешний «слив» о причастности ЦРУ к работе украинских спецслужб – далеко не первый. В феврале прошлого года о том же писала и New York Times, приводя в своей публикации часть вышеизложенных и совершенно новых фактов.

По данным NYT американские спецслужбы начали наращивать свое присутствие в Украине сразу после победы майдановского переворота зимой 2014-го. Назначенный тогда главой СБУ агент ЦРУ Валентин Наливайченко сам позвонил в Лэнгли и британскую Ми-6 в первый день своей работы и предложил им «трехстороннее партнерство».

Но американцы осторожничали и говорили, что у них уже был пример, когда ЦРУ изгоняли из Украины.

«Во время своего предыдущего пребывания на посту начальника разведки г-н Наливайченко начал аналогичное партнерство с ЦРУ, которое распалось, когда страна снова повернулась к России», – говорится в статье о периоде президентства Виктора Ющенко.

Тем не менее, в Киев тайно приехал шеф разведуправления ЦРУ Джон Бреннан, который встретился с Наливайченко.

Издание утверждало, что первоначально сотрудничество с Украиной американцы обставили рядом условий. К примеру, «правила запрещали спецслужбам оказывать Украине какую-либо поддержку, от которой можно «разумно ожидать» летальных последствий”, – говорилось в статье.

Вторым ключевым человеком, с которым сотрудничала ЦРУ, в статье называют контрразведчика Валерия Кондратюка, который возглавил ГУР Минобороны Украины. Он имел широкие личные связи в ЦРУ и ездил на знакомство с будущим главой американской резидентуры в Киеве по прозвищу «Санта-Клаус», писала газета.

Именно Кондратюк убеждал американцев передать украинской разведке функции по вербовке россиян.

«Для россиянина позволить себя завербовать американцу — это совершить абсолютное, высшее предательство и измену. Но для того, чтобы россиянина завербовал украинец, это просто разговор друзей за кружкой пива», – так обосновывал свое рацпредложение Кондратюк.

Украинский ГУР с тех самых пор полностью пересобирался как служба под надзором американцев. Параллельно ЦРУ обучало украинских разведчиков тому, как убедительно выдавать себя за фальшивых личностей и красть секреты в России и других странах.

Обучение проходило в Европе. Обученные агенты были направлены на 12 передовых баз у границы с Россией, откуда они руководили сетью своих агентов в РФ.

Одной из функций баз было разворачивание партизанской войны на Украине на случай войны с Россией. Частично эти функции были реализованы на территории Херсонской области, когда группы украинских диверсантов начали убивать отдельных сторонников РФ в регионе.

Кроме того, на базах с 2016 года начали устанавливать оборудование для сбора разведывательной информации – от прослушивания российского эфира до слежения за российскими спутниками-шпионами.

Как видим, многое из того, о чем говорят российские пропагандисты вовсе не является их «горячечным бредом», как пытаются убедить прозападные СМИ и лидеры мнений.

Ценность этих свидетельств в том, что они исходят не от структур и людей, связанных с Кремлем, чью обьективность можно было бы поставить под сомнение, а от ведущих американских СМИ.

Остается добавить, что сам факт опубличивания в СМИ этих ранее секретных и отрицавшихся сведений говорит о том, что перел нами отработанный и переставший быть опасным для заказчика материал.