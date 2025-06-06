Аэропорт, нефтебаза и жд: Украина атаковала Россию

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Украинские дроны атаковали Россию. Кроме того, диверсанты вновь подорвали железнодорожные пути.

Всего, по данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано 174 вражеских дрона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судя по всему, наиболее чувствительная потеря была в аэропорту Брянска, где после прилета прогремел мощный взрыв и началась вторичная детонация. Украинские источники уверяют, что был поражен ОТРК «Искандер».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин признал, что в Энгельсе начался пожар на одном из промпредприятий, отметив, что пострадавших нет.

По предварительным данным, в Энгельсе горит резервуар с топливом на нефтебазе.

Кроме того, в Энгельсе было попадание в жилой дом.

В Белгородской области – подрыв железной дороги, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации – в результате заложенного под рельсы взрывного устройства Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком. Часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению повреждённого участка пути», – написал Гладков.

Была предпринята попытка атаковать Москву – несколько дронов были сбиты на подлете к российской столице.