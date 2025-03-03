«Жлоб сделал невозможное» – Кедми в восторге от выходки Зеленского в Белом доме

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Россия полностью в выигрышном положении после скандала в Белом доме, поскольку мир убедился в недоговороспособности Зеленского, а отношения Европы и США стали рекордно кризисными.

Об этом на канале тележурналиста Александра Вальдмана заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому удалось сделать почти невозможное. Вся уничтожающая критика в отношении его поведения, умственных способностей и политическим навыков – он всё опроверг. Оказалось, что всё намного хуже. Намного более примитивное и жлобское, чем можно было себе представить кому-то из его ненавистников… Если кто его и будет поддерживать [в США] – только из ненависти к Трампу. Чтобы навредить Трампу, ещё найдутся те, кто будет что-то говорить положительно о Зеленском, хотя в глазах США он конченый человек, полностью опозоренный… Европейские руководители оказались не намного умнее Зеленского. Часть встала на защиту Зеленского – тем самым они встали против США… Все проблемы, которые были обозначены, но неясно было, как они разовьются – противоречия между Трампом и Европой, отношение к НАТО, существование НАТО и единой Европы – сейчас все были разбужены. Разбужены этим наркоманом, идиотом, его хамским поведением и глупой его поддержкой европейскими руководителями. И сейчас они возвращаются на повестку дня в ещё более антиевропейской форме», – сказал Кедми.