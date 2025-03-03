«Жлоб сделал невозможное» – Кедми в восторге от выходки Зеленского в Белом доме

Максим Столяров.  
03.03.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия полностью в выигрышном положении после скандала в Белом доме, поскольку мир убедился в недоговороспособности Зеленского, а отношения Европы и США стали рекордно кризисными.

Об этом на канале тележурналиста Александра Вальдмана заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия полностью в выигрышном положении после скандала в Белом доме, поскольку мир убедился в...

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«Зеленскому удалось сделать почти невозможное. Вся уничтожающая критика в отношении его поведения, умственных способностей и политическим навыков – он всё опроверг. Оказалось, что всё намного хуже. Намного более примитивное и жлобское, чем можно было себе представить кому-то из его ненавистников…

Если кто его и будет поддерживать [в США]  – только из ненависти к Трампу. Чтобы навредить Трампу, ещё найдутся те, кто будет что-то говорить положительно о Зеленском, хотя в глазах США он конченый человек, полностью опозоренный…

Европейские руководители оказались не намного умнее Зеленского. Часть встала на защиту Зеленского – тем самым они встали против США… Все проблемы, которые были обозначены, но неясно было, как они разовьются – противоречия между Трампом и Европой, отношение к НАТО, существование НАТО и единой Европы – сейчас все были разбужены.

Разбужены этим наркоманом, идиотом, его хамским поведением и глупой его поддержкой европейскими руководителями. И сейчас они возвращаются на повестку дня в ещё более антиевропейской форме», – сказал Кедми.

«На отношения с Россией это повлияет, но со всех сторон, кто оценивал, говорят – единственный, кто выиграл от этого – это Россия. Всё, что говорили в России в отношении Владимира Зеленского и его неконструктивного поведения, получило полное подтверждение в мире», – добавил эксперт.

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