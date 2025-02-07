Жалобы ВСУшницы: ВСУ не хватает операторов дронов

В украинской армии сложился дефицит операторов дронов. Об этом в эфире телеканала НТА заявила украинская военнослужащая ВСУ Ульяна Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов и знаете: это время действительно наступило. Когда-то мы шутили, что нет дронов, а есть много операторов. Знаете, сейчас проблема другая – сейчас есть дроны, я не скажу, что их нет, мы стараемся их купить, мы берем и субвенции, и волонтеры помогают, и сами сбрасываемся постоянно. Я вам больше скажу: зарплата военнослужащего – это 20% оставляешь, а 80% – мы сбрасываемся на все, что можно – на машины, на дроны, на запчасти, на все. Но у нас проблема, у нас пилотов мало, нам не хватает пилотов», – заявила Кузик.