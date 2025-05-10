Зеленский заставил европейских лидеров кланяться мертвым
Украинский диктатор Владимир Зеленский потащил четырёх европейских лидеров, прибывших сегодня в Киев 10 мая, отдавать почести погибшим украинским военным.
Отчёт о визите опубликовали в телеграм-канале Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Среди гостей были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск.
По прибытию в Киев их сразу повезли на Площадь независимости, где в 2014 году проходил Майдан. Сейчас там устроили бюджетный «мемориал» в честь погибших ВСУушников.
На площади гостей уже ждал радостный Зеленский и его жена.
Обнявшись и расцеловавшись с каждым из гостей, чета Зеленских, расставив по левую и правую руку от себя четырёх европейских лидеров, поставили свечки у мемориала. Гости безропотно последовали его примеру.
Комментируя произошедшее, экс-президент России, первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что украинское руководство может устраивать такие мероприятия только благодаря великодушию российской армии.
«Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев?
Ладно, не дёргайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве», – написал Медведев в своём телеграм-канале.
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