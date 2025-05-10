Зеленский заставил европейских лидеров кланяться мертвым

Вадим Москаленко.  
10.05.2025 13:46
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский потащил четырёх европейских лидеров, прибывших сегодня в Киев 10 мая, отдавать почести погибшим украинским военным.

Отчёт о визите опубликовали в телеграм-канале Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Владимир Зеленский потащил четырёх европейских лидеров, прибывших сегодня в Киев 10 мая, отдавать почести...

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Среди гостей были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск.

По прибытию в Киев их сразу повезли на Площадь независимости, где в 2014 году проходил Майдан. Сейчас там устроили бюджетный «мемориал» в честь погибших ВСУушников.

На площади гостей уже ждал радостный Зеленский и его жена.

Обнявшись и расцеловавшись с каждым из гостей, чета Зеленских, расставив по левую и правую руку от себя четырёх европейских лидеров, поставили свечки у мемориала. Гости безропотно последовали его примеру.

Комментируя произошедшее, экс-президент России, первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что украинское руководство может устраивать такие мероприятия только благодаря великодушию российской армии.

«Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев?

Ладно, не дёргайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве», – написал Медведев в своём телеграм-канале.

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