Зеленский не подпишет меморандум, пора рвать зубы Украине – Шипилин

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Массированные атаки БПЛА в последние дни говорят о том, что меморандума к мирным переговорам со стороны Украины не будет – Зеленскому нужна война.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целью ударов с украинской стороны является срыв переговоров, потому что в этих переговорах они абсолютно не заинтересованы. Не только Украина, но и тот Запад, который уже коллективным назвать нельзя – коллектив разрушен. Глобалистский Запад, конечно, заинтересован в продолжении войны – это его способ борьбы за существование: не будет войны – не будут нужны они. Я уже не говорю про Зеленского – это президент войны, хоть он себя и называл «президентом мира». И начавшиеся переговоры в Стамбуле совершенно не в его интересах. Поэтому они постоянно сейчас дают о себе знать этими атаками и будут, вне всякого сомнения, продолжать. А у нас остаётся единственная возможность прекращения этих атак – полностью вырвать зубы Украине», – отметил он.

По словам эксперта, одних «буферных зон» для этого явно недостаточно: задача в том, чтобы на территории Украины «вообще ничего не шевелилось» в сторону Крыма, Брянска или Москвы. Опубликованный Минобороны РФ перечень объектов, по которым наносились удары, должен показать осведомленность нашей армии в том, где и что производится, и откуда вылетает.