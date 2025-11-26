Запад готовит завершение спектакля с судом над головорезами, убивавшими сербов в Косово

Алексей Топоров.  
26.11.2025 10:26
  (Мск) , Белград
Не позднее лета 2026 года должен будет вынесен приговор суда по военным преступлениям в Косово.

Бывших полевых командиров Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи, Реджепа Селими и боевиков более мелкого ранга судят за военные преступления и преступления против человечности, а также за по меньшей мере 102 доказанных факта убийств сербов, цыган и лояльных Югославии албанцев.

Верхушка UÇK ставшая политической элитой самопровозглашенной «Республики Косово», была заключена под стражу в Гааге осенью 2020 года, сам процесс начался в 2021 году.

Запад, который изначально поддерживал «Армию освобождения Косово», а затем и отторжение края от Сербии, отправил за решётку одиозных командиров с целью придать свершившейся сецессии подобие справедливого и цивилизованного процесса. Также элитам ЕС, США и Британии не с руки общаться на равных с головорезами, которые до войны 90-х были лидерами криминальных кланов.

Спецпредставитель суда Майкл Дойл уже заверил, что массовые протесты албанцев в Приштине, Гааге и Страсбурге не повлияют на работу инстанции.

