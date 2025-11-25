Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцы начали неожиданно проявлять интерес к взорванным газопроводам «Северный поток». Компания Pyrit, базирующаяся в Швейцарии, выразила заинтересованность в приобретении компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, управляющих газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Об этом представитель фирмы Ральф Нимайер, возглавляющий Немецкий совет за конституцию и суверенитет, заявил на Петербургском международном газовом форуме после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Швейцарский бизнесмен заявил, что предложение Pyrit Energy AG было названо «наилучшим решением».

Pyrit рассчитывает на получение разрешения Евросоюза для транспортировки российского газа, хотя в октябре Совет ЕС утвердил план по отказу от импорта топлива из РФ. Схема сделки проходит через Дубай — мировой хаб теневых взаимозачётов углеводородов.

Возможно, неслучайно силовики ФРГ вдруг выдали ордеры на арест трёх представителей спецслужб Украины и четырёх военных водолазов по делу о подрыве «Северных потоков».

Теперь допускают возобновления работы газопроводов даже патентованные русофобы в Польше. Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что восстановление отношений США с РФ может привести к реконструкции «Северного потока».

«И европейцы будут покупать этот газ. Думаю, что и мы тоже. Потому что это просто будет легализовано США — нашим главным союзником», — сказал Чапутович в эфире радиостанции RMF24.

Возможно, легализация уже происходит. Летом этого года американский финансист Стивен Линч, близкий к президенту Дональду Трампу, погасил долговые обязательства «Северного потока-2» перед кредиторами. Он пытается купить российский газопровод.

Доктор экономических наук Андрей Конопляник уверен, это вовсе не значит, что Линч намерен гнать в Европу российский газ. Он просто «охраняет» трубы от Китая.

«На то, что это завязывалось на достижение мира на Украине, мира в американском понимании – быстро и немедленно, мало кто обращал внимание. Я раскопал меморандум Линча и прочитал 17 страниц. И там однозначно написано, что он собирается запускать его не для того, чтоб пускать его в эксплуатацию, поставлять газ в ФРГ, что в моей системе координат противоречило бы интересам США. Там черным по белому несколько раз написано: он собирается минимум лет 10 поддерживать его в работоспособном состоянии, но не водить в эксплуатацию за исключением ситуаций, если американское правительство сочтет это необходимым. Вот тогда и только тогда», – сказал Конопляник в интервью Евгению Когану.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич еще в мае после того, как швейцарский суд согласовал продажу «Северных потоков», предположил, что правительство Трампа уже дало добро Линчу на запуск газопроводов. Дело в том, что в США не хватает «голубого топлива» на планы по запуску ИИ-индустрии. Хотя американцы и занимают первое место в мире, добывая триллион кубометров газа, на внутреннее потребление и в Мексику уходит 900 млрд кубометров.

«Надо все-таки присматриваться к тому, что происходит в США. Все эти версии о том, что Соединенные Штаты выдавливали Россию с европейского рынка для того, чтобы занять все ниши, действительности не соответствует. В США наращиваются объемы СПГ с учетом того, что кабинет Трампа неоднократно заявлял, что намерен участвовать в бизнесе вокруг искусственного интеллекта, а это большое энергопотребление и необходимость все новой и новой генерации. Удобней всего для США строить газовые электростанции», – сказал Марцинкевич.