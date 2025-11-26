Выйдем к Днепру и продолжим освобождение, – российский генерал
Темпы, набранные российскими войсками в зоне СВО, позволяют говорить о выходе к реке Днепр в скором времени и дальнейшем движении на запад.
Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если брать те действия, которые на сегодня происходят, я считаю, что мы уверенно идем к тем целям, которые поставил наш президент.
Массированные удары по объектам энергетики, транспорта и другой инфраструктуры, в том числе заводов военно-промышленного комплекса Украины дают очень хороший результат, нарушают логистику, затрудняют движение войск.
Второе – это те действия, которые идут по окружению Покровска и освобождению Купянска от Вооружённых сил Украины. Они дали хороший результат. И самое главное, что на сегодняшний день украинцы не успевают строить другие оборонительные рубежи, они сейчас сильно готовятся по правому берегу Днепра, все остальное, в принципе, вполне доступно для того, чтобы эти территории были освобождены в не сильно долгие сроки.
Поэтому я считаю, что на сегодня стратегическая инициатива находится на стороне России и те успешные действия российских войск, они, наверное, дают нам хорошую надежду на то, что мы в скором времени выйдем к Днепру и дальше продолжим освобождение остальных территорий», – заявил Гурулев.
