ВСУ подошли к критической черте – Путин
У ВСУ почти не осталось резервов для проведения крупных операций.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все группировки российских Вооружённых сил наступают. Успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях.
Противник пытается затыкать дыры, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного сложно района в другие, которые считает более критичными», – сказал Путин.
Он привёл пример, что недавно Киев перебросил 95 бригаду ВСУ из Сумского направления на более критический участок, заменив её менее боеспособными подразделениями.
«И так – по всей линии ЛБС. С одного участка – на другой…
Расслабляться нельзя. Это может быть всё что угодно – подготовка резервов, чтобы совершить какие-то акции.
Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у ВСУ нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи.
Резервов у ВСУ становится всё меньше, а боеготовые подразделения укомплектованы не более чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты. Но тем не менее, боевые действия – вещь сложная и жестокая, поэтому никаких прогнозов делать не следует», – подчеркнул президент.
