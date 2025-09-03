ВСУ подошли к критической черте – Путин

У ВСУ почти не осталось резервов для проведения крупных операций.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все группировки российских Вооружённых сил наступают. Успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях.

Противник пытается затыкать дыры, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного сложно района в другие, которые считает более критичными», – сказал Путин.

Он привёл пример, что недавно Киев перебросил 95 бригаду ВСУ из Сумского направления на более критический участок, заменив её менее боеспособными подразделениями.

«И так – по всей линии ЛБС. С одного участка – на другой…

Расслабляться нельзя. Это может быть всё что угодно – подготовка резервов, чтобы совершить какие-то акции.

Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у ВСУ нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи.

Резервов у ВСУ становится всё меньше, а боеготовые подразделения укомплектованы не более чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты. Но тем не менее, боевые действия – вещь сложная и жестокая, поэтому никаких прогнозов делать не следует», – подчеркнул президент.

