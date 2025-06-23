ВСУ используют обречённых раненых как приманку – американский офицер
В попытках остановить продвижение российской армии, ВСУ бросают в самоубийственные атаки неподготовленных «бусифицироанных», а потом использует раненных как приманку для артобстрела.
Об этом на канале «The Duran» заявил военный эксперт, бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почти везде идут в наступление. Фронт продвигается вперед, так что все оставшиеся тела будут оставлены на территории, контролируемой Россией. Таким образом, все российские тела будут автоматически вывезены и репатриированы. Тем временем количество украинских тел продолжает увеличиваться.
И еще одна вещь, которую украинцы обычно делали, особенно во время великого супер-контрнаступления – это, конечно, отправка волн мяса», – сказал Крапивник.
«Конечно, им не хватало огневой мощи, авиации и артиллерии, в которых они нуждались. И в конце концов они не выдержали и просто начали посылать волны мобилизованных. В основном эти ребята были призваны на службу с улицы. Минимальная подготовка – и они отправляются в путь под громкое «ура».
Ну что же, раненые парни будут лежать в поле и кричать, а российская сторона отправит людей, чтобы забрать их оттуда. А украинцы на самом деле использовали своих собственных раненых в качестве точек прицеливания для артиллерии. Так что когда русские ребята приезжали туда, чтобы забрать раненых украинцев, их обстреливали.
Давай представим, что такое случается несколько раз, и все проходит нормально, несмотря ни на что. А потом они просто будут лежать там, пока не умрут и не сгниют. Мы не можем добраться до них, а украинцы используют своих собственных раненых и убитых в качестве артиллерийской приманки», – подытожил он.
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