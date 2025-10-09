«Вернём Мазепу в Одессу!» – Рада отправила три сотни моряков в порты НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада одобрила указ Зеленского об отправке 321 моряка в Турцию, Ирландию и Британию.

О планах Киева рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши воинские подразделения отправятся туда для обслуживания наших военных кораблей. Всего предлагается направление 321 человек. Все подразделения остаются под командованием Военно-морских сил Украины. Их финансирование будет осуществляться в рамках утвержденного бюджета Министерства обороны на 2025 год. Принятие законопроекта позволит углубить наше сотрудничество с союзниками, усилить безопасность в Черноморском и в целом Европейском регионе, что, в свою очередь, повысит состоятельность украинских ВМС», – сказал Шмыгаль.

Депутат от «Слуги народа» Фёдор Вениславский подчеркнул, что речь идёт о нескольких украинских кораблях, которые были спрятаны от российских ударов в портах НАТО, а также о вновь строящихся, которым понадобятся экипажы.

Признается, что это нужно для «усиления украинского присутствия в Чёрном море».

«Чтобы мы помнили и знали, что Украина – это морское государство. Именно поэтому надо содержать, несмотря на цены, крепкий и большой флот. Потому что работу «зернового коридора» обеспечивают, в первую очередь, военно-морские силы, а не наши партнеры. Этот закон важен, чтобы однажды мы все встретили в Одесском порту наш корвет «гетман Иван Мазепа» и противоминный корабль «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь», «Геническ», – добавил депутат.

Документ одобрили почти единогласно – 291 голосов из необходимых 226.