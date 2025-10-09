«Вернём Мазепу в Одессу!» – Рада отправила три сотни моряков в порты НАТО

Вадим Москаленко.  
09.10.2025 20:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 497
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Верховная рада одобрила указ Зеленского об отправке 321 моряка в Турцию, Ирландию и Британию.

О планах Киева рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада одобрила указ Зеленского об отправке 321 моряка в Турцию, Ирландию и Британию....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши воинские подразделения отправятся туда для обслуживания наших военных кораблей. Всего предлагается направление 321 человек. Все подразделения остаются под командованием Военно-морских сил Украины. Их финансирование будет осуществляться в рамках утвержденного бюджета Министерства обороны на 2025 год.

Принятие законопроекта позволит углубить наше сотрудничество с союзниками, усилить безопасность в Черноморском и в целом Европейском регионе, что, в свою очередь, повысит состоятельность украинских ВМС», – сказал Шмыгаль.

Депутат от «Слуги народа» Фёдор Вениславский подчеркнул, что речь идёт о нескольких украинских кораблях, которые были спрятаны от российских ударов в портах НАТО, а также о вновь строящихся, которым понадобятся экипажы.

Признается, что это нужно для «усиления украинского присутствия в Чёрном море».

«Чтобы мы помнили и знали, что Украина – это морское государство. Именно поэтому надо содержать, несмотря на цены, крепкий и большой флот. Потому что работу «зернового коридора» обеспечивают, в первую очередь, военно-морские силы, а не наши партнеры.

Этот закон важен, чтобы однажды мы все встретили в Одесском порту наш корвет «гетман Иван Мазепа» и противоминный корабль «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь», «Геническ», – добавил депутат.

Документ одобрили почти единогласно – 291 голосов из необходимых 226.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить